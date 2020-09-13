Действуют профессионально: жителей Приморья предупреждают о мошенниках

Одна из жертв злоумышленников лишилась 300 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Приморцев предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками банка. На крючок злоумышленников попались двое жителей региона, с чих карт списали более 300 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в ведомстве, одной из жертв стала 28-летняя местная жительница. Девушке позвонили якобы из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Мошенник попросил сообщить ему код из отправленного смс-сообщения. После этого уже его сообщница выяснила, есть ли у девушки банковские карты и попросила сообщать все коды, которые будут приходить в смс-сообщениях. Потерпевшая, не заподозрив подвоха, продиктовала все, что от нее требовалось, в результате чего лишилась 386 тысяч рублей.

Второй подобный случай произошел с 45-летним жителем Владивостока. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с картой заявителя происходят подозрительные операции, после чего попросил назвать номер карты. Потерпевший продиктовал номер и с его карты также списали более 300 тысяч рублей.

"Мошенники действуют профессионально, умеют так построить разговор, что у потерпевшего нет времени обдумать своё решение. Поэтому гражданам советуют сохранять спокойствие, не бояться запугиваний и угроз, ни в коем случае не сообщать посторонним реквизиты банковских карт, пин-код и не перечислять посторонним людям денежные средства в качестве задатка или предоплаты", - отмечают в полиции.

Здесь также отметили, что если вам поступил звонок якобы от банковского работника, прекратите разговор, и перезвоните сами по официальному номеру в банк, клиентом которого вы являетесь.

В случае подозрительных действий звоните в полицию по телефону дежурной части – 8(423)249 00 04 или 02/ с мобильного 102.