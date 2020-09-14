Отключение горячей воды во Владивостоке. Начался последний этап гидравлических испытаний

Пятый завершающий этап Гидравлических испытаний теплосетей пройдет во Владивостоке до 21 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пятый и последний в этом году этап гидравлических испытаний проведут во Владивостоке с 14 по 21 сентября Приморские тепловые сети (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»).

Горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

— Адмирала Кузнецова, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 53, 53/1, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

— Адмирала Юмашева, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;

— Академический, 2;

— Баляева, 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56, 58;

— Ватутина, 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;

— Владикавказская, 3;

— Военное Шоссе, 5, 5-б, 5в, 15, 24, 27, 28, 31, 34, 36, 37;

— Володарского, 8, 8а;

— Воропаева, 5, 31, 33а;

— Горийская, 6, 6а;

— Горная, 25, 31, 31а, 33, 33а;

— Громова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;

— Дальзаводская, 2а, 2б, 21, 27, 31;

— Жигура, 26, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54;

— Зейская, 4, 4/2., 5, 12, 12, 14;

— Ивановская, 2, 2а, 3-б, 4, 4/10, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а6/4, 6а, 15, 17, 19, 28;

— Карла Либкнехта, 10а;

— Карьерная, 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

— Карякинская, 29;

— Ковальчука, 3, 6, 26;

— Котельникова, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30;

— Ладыгина, 2, 4, 5, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19;

— Лазо, 6, 12;

— Луговая, 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 51а, 52, 52а, 52-б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57-б, 58, 59, 59а, 59-б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83-б, 83в, 85, 85а;

— Луцкого, 16;

— Марченко, 6, 15, 32;

— Матросская 5-я, 21;

— Матросская 7-я, 33а;

— Махалина, 3;

— Металлистов, 3, 5;

— Муравьева-Амурского, 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;

— Невельского, 2, 4, 6, 8, 13;

— Нейбута, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;

— Некрасовский переулок, 1, 3, 5, 18;

— Новоивановская, 3;

— Петра Великого, 3, 3/б;

— Пионерская, 1;

— Пологая, 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72;

— Почтовый переулок, 7/1, 7/2, 9;

— Прапорщика Комарова, 42, 48, 52;

— Приходько, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;

— Проходная 4-я, 12, 16;

— Пушкинская, 6, 8, 8-б, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;

— Руднева, 1, 1а, 1б, 3;

— Сабанеева, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

— Светланская, 45, 47, 49, 54, 55/б, 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88, 105, 106, 108, 108а, 108-б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119-б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 167а, 169/171, 173, 183, 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 207, 209;

— Сельская, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

— Славянская, 17;

— Снеговая, 30, 31, 74, 123, 125;

— Спиридонова, 20, 22, 24, 25, 26, 28,29, 30/32., 37, 40;

— Спортивная, 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10;

— Стрелковая, 16-б, 46, 50;

— Стрелковый, 22а;

— Суханова, 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6-б, 6-б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;

— Трудовых Резервов, 5, 7;

— Тунгусская, 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а, 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;

— Уборевича, 10/4, 10а, 10-б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;

— Фадеева, 31, 35, 43;

— Флотская 1-я, 50;

— Флотский переулок, 37/39.

— Фонтанная, 44;

— Черняховского, 3, 3а, 3-б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;

— Шепеткова, 8, 8а, 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33, 34/3-б, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.

— Шкипера Гека, 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;

— Экипажная, 8/1.

Энергетики сообщают, что требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения потребителей.

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