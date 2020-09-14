За последние 5 дней в Приморье никто не умер от COVID-19

Новых летальных исходов от COVID-19 в Приморье нет уже 5 дней Фото: Артем КИЛЬКИН

На очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было отмечено, что в Приморье наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости COVID-19. На это указывает то, что за последние четверо суток в регионе уже второй раз фиксируется суточная выявляемость зараженных вирусом менее 70 человек — 69.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, на сегодня в крае всего за всю историю пандемию зарегистрировано 10633 инфицированных человека. Из них уже сумели избавиться от инфекции 8976 приморцев. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» был снят с 58 жителей края.

Новых летальных исходов от COVID-19 в Приморье нет уже 5 дней. Столь длительного «нулевого» периода в регионе не было с середины мая. Всего от коварной болезни погибли 109 приморцев.

Свою активную деятельность по выявлению санитарно-эпидемиологических нарушений продолжают административные комиссии края. Помимо членов комиссий задействованы 1200 сотрудников МВД и росгвардейцев. За последние 24 часа Было проверено 3556 различных объектов на территории региона, среди которых точки торговли и общепита, общественный транспорт, туристические базы и пляжи. Проведены беседы с 2455 жителями Приморья.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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