500 млн раз в 2020 году был оплачен проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка

За восемь месяцев текущего года было зафиксировано более 500 миллионов транзакций в общественном транспорте — это больше, чем за весь 2019 год.

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает на 47 тысячах транспортных средств в 120 городах России и эти цифры продолжают увеличиваться. За две трети текущего года количество транзакций в общественном транспорте на нашем эквайринге сравнялось с результатами прошлого года и даже превысило их. Благодаря удобному сервису все больше жителей России оплачивают проезд безналичным способом — по будням пассажиры совершают более 3,5 млн транзакций в день. В августе мы зафиксировали рекорд — за месяц пассажиры оплатили проезд 90 млн раз, а на каждый терминал в среднем пришлось 67 ежедневных оплат проезда банковской картой».

Так, сегодня возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте работает в 14 городах Дальнего Востока — Хабаровске, Владивостоке, Большом Камне, Артёме, Благовещенске, Белогорске, Свободном, Сковородино, Магадане, Южно-Сахалинске, Холмске, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово. На сегодня на Дальнем Востоке для безналичной оплаты проезда оборудовано почти 2,5 тысяч единиц транспорта.

В городах, где на базе банковских карт доступна не только оплата разового проезда, но и различные проездные, количество безналичных поездок еще выше. Например, в Твери на один борт уже сегодня приходится более 200 транзакций в день.

Сбербанк активно развивает не только наземные, но и подземные транспортные проекты. Эквайринг Сбербанка работает в метро Казани, Нижнего Новгорода, Самары и в Волгоградском метротраме.

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 50 городах страны. К примеру, сейчас действует акция для жителей и гостей города Хабаровска: до 31 декабря 2020 года держатели бесконтактных карт «Мир» любого банка могут ездить в городском транспорте со скидкой в размере 5 рублей. Сэкономить на проезде можно при проезде в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в коммерческом общественном транспорте (маршрутках), оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт. С октября планируется проведение еще более десяти акций.

Сбербанк уделяет повышенное внимание обеспечению проезда льготной категории пассажиров, которые имеют право на особые условия проезда. В 2019 году была запущена новая технология Social ID, которая позволяет применять для оплаты льготного проезда обычную банковскую карту «Мир» любого банка. Это сокращает временные затраты льготников на получение какой-то отдельной транспортной карты или бумажного проездного — можно использовать имеющуюся банковскую карту, на которую уже приходит пенсия и другие социальные зачисления.