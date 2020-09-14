Находка: «пьяная» Toyota на встречке, горящая скорая помощь и четверо пострадавших в ДТП

Toyota Caldina ночью в Находке выехала на встречную полосу движения и столкнулась с машиной скорой медицинской помощи. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Находке

В Находке 50-летний водитель автомобиля Toyota Caldina, ехавший ночью от поселка Врангель в направлении улицы Шоссейная, вылетел на встречную полосу движения и подставился под удар машины скорой медицинской помощи УАЗ, из-за чего она опрокинулась и загорелась.

Огонь потушили прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Четверо человек, включая обоих водителей, получили травмы различной степени тяжести. Двоих из них госпитализировали медики, также приехавшие по вызову. Автомобили получили повреждения.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, мужчина не имел водительских прав — он просто никогда не проходил обучения на право управления транспортным средством.

Составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления» и статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Проводится административное расследование, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Находке.

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