Главы муниципалитетов Приморья поблагодарили энергетиков за работу

Главы муниципальных районов и поселений Приморского края отметили профессонализм и слаженную работу энергетиков Приморских электрических сетей в ходе восстановления электроснабжения в населенных пунктах Приморья, которое было нарушено в результате тайфунов «Майсак» и «Хайшен».

С 3 сентября энергетики Приморских электричесикх сетей круглосуточно восстанавливали электроснабжение потребителей на южных территориях края. В период проведения аварийно-восстановительных работ энергетики взаимодействовали с главами районов и поселений, вели совместную работу по ликвидации последствий стихии и расчистке ЛЭП от поваленных деревьев.

Основная масса повреждений на электросетевых объектах произошла в зоне южного подразделения Приморских электрических сетей. Здесь повреждения на ЛЭП 0,4 кВ, которые питают дома и улицы населенных пунктов, носили массовый характер. Так, в Партизанском районе зафиксировано порядка 300 поваленных деревьев, в Шкотовском – около 200, именно это чаще всего становилось причиной повреждений линий и затрудняло восстановительные работы. Бригады убирали и снимали с проводов поваленные деревья, перетягивали провод, ставили новые опоры, устраняли повреждения во внутридомовых сетях.

Труд энергетиков оценили также жители края. Большинство жителей с пониманием ждали возобновления подачи электроэнергии и помогали энергетикам выпиливать деревья со своих придомовых участков. Многие подходили и лично благодарили работников, другие оставляли сообщения с благодарностями на телефон контакт-центра или писали в аккаунт Инстаграм - @primseti_drsk.

Напомним, что в населенных пунктах юга Приморья продолжаются плановые ремонтные работы на энергообъектах после тайфунов. Приморские энергетики работают вместе с бригадами из других филиалов ДРСК. Они остаются на территории региона в качестве дополнительных сил при проведении ремонтных работ.