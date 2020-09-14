Объявлены победители конкурса «Владивостоку с любовью»

11 сентября во Владивостоке награждены победители творческого конкурса «Владивостоку с любовью», организованного Приморской картинной галереей и Почтой России.

«К 160-летию города вне зависимости от уровня художественной подготовки мы предложили всем желающим представить Владивосток. Каким его видят жители, за что любят и чем гордятся», – отметила директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко.

Даже продление профилактических мер в регионе пошло во благо конкурсу – срок его проведения был увеличен с одного до 2,5 месяцев, что позволило собрать более 180 работ, выполненных в разных техниках рисования и сопровождаемых поздравлениями и стихами о Владивостоке. Пользователи социальных сетей следили за ходом конкурса на страницах Приморской государственной картинной галереи, где регулярно публиковались художественные работы участников.

Больше всего заявок поступило от детей и молодежи, поэтому члены жюри расширили круг победителей. В возрастных группах 5 – 8 лет и 9 – 12 лет в число призеров вошли по 9 участников, в группе от 13 до 17 лет – 6 человек. Также были определены три призера среди взрослых участников. Специального приза зрительских симпатий удостоена девушка, приславшая конкурсную заявку из Донецка.

Победители награждены дипломами и подарками, всем участникам в ближайшие дни будут направлены почтой благодарственные письма и эксклюзивные почтовые карточки, выпущенные к 160-летию Владивостока. Полный список победителей можно посмотреть на сайте галереи.

Отметим, Приморскую государственную картинную галерею и Почту России связывают многолетние партнерские отношения. В разные года в почтовое обращение были выпущены почтовые конверты и открытки, демонстрирующие произведения из собрания фондовой коллекции.