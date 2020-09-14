Шопинг с чужой кредиткой на 5,5 тысячи рублей устроил житель Владивостока

Во Владивостоке мужчина нашел банковскую карту и истратил с нее 5,5 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи отдела полиции № 4 УМВД Владивостока (Фрунзенский район) завершили расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета.

Началось все с того, что местный житель нашел на земле банковскую карту, позволяющую расплачиваться на сумму до 1000 рублей без ведения ПИН-кода. Мужчина, уверенный в том, что его действия останутся безнаказанными, устроил себе «шопинг». Он покупал продукты и алкоголь, стараясь приобрести побольше, пока хозяин карты не обнаружил утечку денег и не заблокировал карту. Нечистый на руку гражданин обошел восемь торговых точек, потратив свыше 5,5 тысячи рублей. Когда оплата перестала проходить, банковская карта была выброшена.

Пока жулик поглощал купленные на ворованные деньги еду и выпивку, хозяин денег написал заявление в полицию. Стражи правопорядка установили личность и задержали 42-летнего жителя Владивостока, решившего поживиться за чужой счет. Мужчина свою вину полностью признал, заявил, что раскаивается и пожелал возместить потерпевшему материальный ущерб.

Уголовное дело по обвинению по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» передано в суд для рассмотрения по существу.

Любитель «легких денег» может при неблагоприятном для него стечении обстоятельств попасть в места не столь отдаленный на срок до шести лет.

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