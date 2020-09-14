«Чтобы как минимум пять лет дороги простояли». Губернатор Приморья дал «техзадание» на ремонт

Губернатор Приморья пообещал изыскать необходимые средства для ремонта краевых и муниципальных дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Приморья заявил в ходе очередного заседания оперативного штаба по устранению последствий непогоды о том, что дороги в регионе должны ремонтироваться так, чтобы в случае повторных ударов стихии происшествия на них не повторялись.

— Работы должны выполняться качественно, так, чтобы как минимум пять лет дороги простояли, невзирая ни на какие штормы. Необходимые средства найдем для ремонта как краевых, так и муниципальных дорог, — сказал Олег Кожемяко.

Главы районов края доложили главе региона о ходе аварийно-восстановительных работ.

Практически восстановлен проезд к отрезанным водой населенным пунктам Ханкайского округа: налажена стабильная связь с селом Дворянка и можно проехать к селу Комиссарово. Пока труднодоступно село Мельгуновка, но и до него можно добраться на технике высокой проходимости.

В Хасанском районе переселяют людей из разрушенных тайфуном «Майсак» домов в поселке Зарубино. Пострадавшим гражданам предоставят сертификаты на жилье.

Примавтодор в течение трех дней начнет ремонт затопленной дороги к селу Гвоздево. Сейчас специалисты предприятия рассчитывают, на какую высоту нужно поднять дорожное полотно, чтобы переливы воды не повторялись.

Осложнилась обстановка в Анучинском округе. Там в прошлые сутки выпали сильные осадки, растет уровень воды в реке Арсеньевка, есть угроза подтопления сельхозугодий. Из-за повреждения моста нет транспортного сообщения с поселками Веселый и Скворцово.

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