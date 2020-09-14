«Чтобы как минимум пять лет дороги простояли». Губернатор Приморья дал «техзадание» на ремонт

Губернатор Приморья пообещал изыскать необходимые средства для ремонта краевых и муниципальных дорог
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Приморья заявил в ходе очередного заседания оперативного штаба по устранению последствий непогоды о том, что дороги в регионе должны ремонтироваться так, чтобы в случае повторных ударов стихии происшествия на них не повторялись.
— Работы должны выполняться качественно, так, чтобы как минимум пять лет дороги простояли, невзирая ни на какие штормы. Необходимые средства найдем для ремонта как краевых, так и муниципальных дорог, — сказал Олег Кожемяко.
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