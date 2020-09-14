На пьедестале только приморцы: спидвеисты «Востока» победили в личном первенстве России

Гонщики команды по спидвею "Восток" на пьедестале личного первенства России среди юниоров до 21 года. Фото: сайт tltspeedway.ru

Гонщики команды по спидвею «Восток» из Владивостока заняли весь пьедестал личного первенства России среди юниоров до 21 года. Чемпионом стал Павел Лагута, серебро взял Марк Карион, а бронза у Виталия Котляра.

Как сообщается на сайте tltspeedway. ru, финал личного первенства среди юниоров U-21 состоялся 13 сентября в городе Балаково в Саратовской области. Приморские молодые спортсмены по праву были главными фаворитами финала. Они в командном чемпионате на равных соревнуются с гонщиками более высокой возрастной категории. В финале соревновались 18 гонщиков из Балаково, Владивостока, Октябрьского и Тольяти.

Павел Лагута впервые стал чемпионом страны, набрав 14 баллов в 5 заездах. На втором месте Марк Карион с 13 очками. Бронзовая награда досталась чемпиону прошлого года Виталию Котляру. В последний раз весь победный пьедестал доставался гонщиком из одного клуба 8 лет назад. В 2012 году, также в Балаково, все призовые места заняли юниоры местного клуба «Турбина».

С этой командой гонщикам «Востока» предстоит встретиться 17 сентября в командном чемпионате России в Балаково.

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