Жители Приморского края могут снять наличные без банкомата

В 406 почтовых отделениях края доступна услуга снятия наличных денег с карты любого банка с помощью терминалов Почта Банка. Терминалы на почте есть даже в небольших селах с численностью жителей менее 300 человек.

«Практически в каждом почтовом отделении установлен платежный терминал. Чтобы снять наличные с банковской карты достаточно зайти в ближайшее отделение Почты России и обратиться к оператору», – отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Татьяна Разгонова.

С помощью терминалов на почте можно снять наличные с карты любого банка, с карты Почта Банка или ВТБ – без комиссии. Посетители Почты России оплачивают банковской картой очередной платеж по кредиту, отправку посылок и экспресс-доставку, а также товары почтовой розницы: конверты и почтовую упаковку, газеты и канцелярскую продукцию.

Терминалы на почте пользуются спросом. Средняя сумма по выдаче наличных составляет 6 тысяч рублей, а внесения – 8 тысяч рублей. Сегодня по всей стране установлено уже 55 тысяч таких устройств. При этом более 60% из них в почтовых отделениях небольших городов и сельской местности – это шаг вперёд с точки зрения доступности финансовых услуг для всех жителей края. Количество платежных терминалов в сельских отделениях Почты России будет расти за счет подключения удаленных сел к интернету.

«Оснащение почтовых отделений терминалами – проект социальной важности. Во многих поселках и небольших городах зачастую нет банковских отделений и банкоматов, где граждане могли бы снять наличные, пополнить карту или совершить другие финансовые операции. Поэтому терминалы на почте становятся настоящим спасением для людей, проживающих в малых и удаленных населенных пунктах. Кстати, в терминалах Почта Банка можно снять сумму с точностью до копейки: деньги выдаст сотрудник почтового отделения. Это преимущество особенно ценят люди старшего поколения», – прокомментировала член правления, операционный директор Почта Банка Елена Мохначева.

В почтовом отделении помогут открыть счет, получить дебетовую карту российской платежной системы МИР, оформить кредит или вклад, подать заявку на перевод зарплаты, проконсультируют по разным финансовым вопросам. Операторы почтовой связи прошли дополнительное обучение по предоставлению банковских услуг.