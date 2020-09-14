«Групповой памятник» чайке появится во Владивостоке

Во Владивостоке появятся чайки из бронзы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 бронзовых чаек собирается «рассадить» администрация столицы российского Дальнего Востока на парапете Корабельной набережной города. Стоимость контракта на выполнение работ по изготовлению и установке составляет 2,55 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию вес каждой из птичек должен быть около 40 килограммов. Размах крыльев бронзовые чайки будут иметь 120 сантиметров.

Собственно, размахивать крыльями будут только две из десятки чаек. Судя по приложенным в качестве образцов фото, пара птиц будут стоять с поднятыми крыльями, пара будет иметь открытые клювы, еще пара якобы будет сидеть на волнах и сразу 4 чайки застынут в бронзе просто спокойно озирая окрестности.

Торги состоятся 23 сентября, после этого с победителем аукциона городские власти заключат контракт. Исполнитель в течение месяца должен будет изготовить и установить арт-объекты.

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