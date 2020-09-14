Кандидат «Единой России» с большим отрывом победил на довыборах в парламент Приморья

Валентин Шуматов стал новым депутатом ЗС ПК. Фото: Анастасия Ярошенко

Подведены предварительные итоги единого дня голосования в Приморском крае. 13 сентября приморцы участвовали в выборах сразу нескольких уровней, в том числе решалась судьба вакантного кресла в Законодательном собрании. И здесь победил член регионального политического совета партии «Единая Россия» Валентин Шуматов. В целом, правящая партия неплохо себя показала в регионе и на муниципальном уровне, выиграв в единый день голосования порядка 90% мандатов.

Результаты довыборов в ЗС ПК по девятому округу следующие: из 7320 проголосовавших за кандидата от КПРФ Максима Шинкаренко – 1498, за Максима Ананьева («СР) – 417, за Андрея Николаенко (ЛДПР) – 343, за Илью Табаченко (Партия пенсионеров за социальную справедливость) – 240, а триумфатором ожидал стал Валентин Шуматов («ЕР»), набравший 4822 голосов.

Отрыв первого места, действительно, большой. Напомним, Валентин Шуматов - ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета, и шел на выборы под лозунгом «Этому городу нужен врач». И это логично, ведь пандемия коронавируса подняла престиж этой профессии. Но важно, что Шуматов шел именно от партии «Единая Россия» и своей партийной принадлежности не скрывал.

Эксперты полагают, что такой результат стоит занести в копилку внутриполитического блока правительства Приморского края, возглавляемого вице-губернатором Антоном Волошко. Ему ранее удалось провести важные внутрирегиональные кампании, самой сложной, пожалуй, были выборы мэра Находки. Однако и тогда все удалось, а успех в ходе единого дня голосования показал, что это не случайность.

Своим мнением на этот счет поделился дальневосточный политолог Сергей Гребенюк:

- Если разбирать причины успеха на прошедших выборах - повлияло несколько факторов. Первое - в крае сейчас достаточно спокойная социально-политическая обстановка, созданная усилиями и губернатора, и внутриполитического блока. Удалось купировать рост протестных настроений и успокоить общество. Поэтому протестный электорат на этих выборах существенной роли не сыграл, оппозиции не удалось его мобилизовать.

Фактор номер два – технологическое лидерство кандидатов от партии власти. Кампании кандидатов от «Единой России» велись более качественно, в полной мере учитывались все нюансы измененного законодательства о выборах. Например, трехдневный срок голосования. Это позволило сходу получить фору.

Кроме того, безусловно, сыграл личный фактор. Внутриполом был проведен качественный подбор кандидатов от партии власти. Были выдвинуты люди без высокого личного антирейтинга на старте. И это позволило выступить им крайне достойно.