Немного солнца в холодной воде пообещал Примгидромет Приморью в среду

В среду в Приморье максимальная температура дойдет до летних значений, +18...+25 °С Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улучшение погоды начнется в Приморье сегодня, 15 сентября. По данным Примгидромета высотный и приземный циклоны оставят край, благодаря чему атмосферное давление начнет расти и дожди на большей территории края прекратятся. Лишь на северо-востоке региона еще сохранятся небольшие осадки. Одновременно станет повышаться температурный фон.

В среду Приморье уже будет находиться в теплом секторе циклона. Существенных осадков не ожидается. Продолжится потепление — максимальная температура дойдет до летних значений +18...+25 °С.

Увы, во второй половине недели погода в крае начнет вновь ухудшаться. Фронтальные разделы китайского циклона принесут новые дожди. Усилится южный ветер.

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