Во Владивостоке на Второй Речке в этом году появится новый сквер

Работы по благоустройству сквера на Депутатской аллее во Владивостоке закончат в этом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый сквер планирует создать в районе Второй Речки администрация столицы Приморья. Из городского бюджета на эти цели будет потрачено более 24,5 миллиона рублей.

В данном случае победителем тендера станет компания, которую выберет комиссия администрации Владивостока, а не предложившая меньшую цену. Участвуют в конкурсе лишь те, кто включен в перечень квалифицированных участников.

Территория сквера в 0,9 гектара займет около половины Депутатской аллеи — от дома по адресу Русская, 48 и до поворота на улицу Бородинскую. В сквере сделают пешеходные дорожки, установят лавки, урны, посадят зелень (можжевельник, спиреи и сирень), а также обустроят спортплощадку. Там же собираются установить монумент советскому разведчику Рихарду Зорге.

На работы по благоустройству отводится два месяца. За это время будет убрано старое асфальтовое покрытие, выкорчеваны 12 находящихся в плохом состоянии деревьев, установлена лестница, создано основание под памятник. Озеленять сквер будут в последнюю очередь. Работы будут иметь гарантийный срок — 3 года.

Вчера, 14 сентября, завершился прием заявок на участие в торгах. Сейчас комиссия определяет победителя.

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