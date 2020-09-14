Военно-спортивный фестиваль «Сила Победы» состоялся в Приморье

Краевой военно-спортивный фестиваль «Сила Победы» состоялся во Владивостоке на минувших выходных, 12-13 сентября, в рамках Чемпионата Военно-Морского флота России по гребно-парусным видам спорта. На территории станции ТОФ участники приморских военно-патриотических клубов продемонстрировали свои навыки и сноровку в оказании первой помощи пострадавшим, сборе автомата Калашникова на скорость и других мероприятиях. Молодых приморцев поприветствовал в рамках церемонии открытия глава региона, секретарь Приморского регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко.

«В этом году мы празднуем 75-летие Великой Победы, за которую наши деды и прадеды отдавали жизни. За то, чтобы у вас была возможность учиться в вузах, заниматься спортом, жить в спокойной и мирной стране. Своими трудовыми подвигами, учебой вы подтверждаете готовность встать при необходимости на защиту своей Родины, быть сильными, выносливыми, готовыми всегда поддерживать в трудную минуту и выполнять свой долг», – обратился к молодой аудитории глава региона.

Всего в двухдневном мероприятии приняли участие 13 команд из разных уголков Приморья – от Владивостока до Дальнегорска. Они соревновались в стрельбе, метании гранаты, сборе автомата Калашникова на скорость, сдаче норм ГТО, оказании первой медицинской помощи.

Несмотря на сложные погодные условия, фестиваль собрал около восемьсот человек. Лучшие показатели продемонстрировала команда школьников «Юный десантник» из Большого Камня. Победители получили кубки, медали и ценные призы, среди которых – палатки, спортивные снаряды и другой инвентарь, необходимый для детских клубов.

Также за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни были отмечены краевыми наградами военнослужащие и заслуженные деятели спорта – их вручил губернатор Приморья Олег Кожемяко.