Завершены поиски 14-летней Александры Зиминой, пропавшей без вести во Владивостоке

В Приморье завершены поиски 14-летней Александры Зиминой. Девушка-подросток 15 сентября ушла из дома и перестала выходить на связь.

Александра ушла из дома, расположенного по улице Фадеева, 14а. Вечером, когда девушка так и не вернулась домой, родные забили тревогу. К поискам Александры подключились полицейские и волонтеры ПРОО "Примпоиск".

Известно было, что в день пропажи на Александре была черная толстовка с капюшоном с «аниме» рисунком на спине, широкие черные брюки средней длины с карманами на коленях. Рост Саши около 155 см, она плотного телосложения, волосы русые средней длины.

Поиски вскоре дали свои результаты. Александра была найдена живой и невредимой. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Волонтеры ПРОО "Примпоиск" выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках.