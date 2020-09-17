Губернатор Приморья обозначил срок по окончанию ремонта очистных сооружений в Арсеньеве

Олег Кожемяко во время своего визита в Арсеньев обозначил подрядчикам срок сдачи очистных сооружений.

Так в ходе своего визита Олег Кожемяко лично выехал на очистные сооружения. На строительной площадке находилось не более 30 человек. Губернатор заявил, что, если работы не будут выполнены в срок, подрядчика занесут в «черный список».

«На сегодняшний день вы освоили лишь 25% денежных средств. На площадке должно работать минимум в три раза больше людей. Объект нужно сдать 2 ноября, иначе вы будете объявлены недобросовестными исполнителями», – обозначил глава Приморья.

Глава региона также побывал в школе №1, где в этом году заменили окна, а также осмотрел две новые спортивные площадки на Жуковского, 51 и провел встречу с общественниками.

«В этом году мы направили Арсеньеву почти 700 миллионов рублей на социальную инфраструктуру, дороги. Подчеркну: подрядчик ответственен прежде всего перед людьми. Практику общественного контроля нужно применять широко, она позволит сделать город лучше, комфортней для его жителей», – добавил глава Приморья.