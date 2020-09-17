Что приготовила погода жителям Приморья в предстоящий уик-энд

На выходных дожди в Приморье затяжных осадков не ожидается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сентябрь этого года не очень радует жителей Приморья. Теплая солнечная приморская осень в нынешнем сезоне слабо похожа сама на себя.

Вот и предстоящий уик-энд в очередной раз готовит приморцам дожди. Впрочем, по заверению синоптиков «Примпогоды», затяжных осадков не ожидается. Дождики будут идти время от времени, кратковременно и в разных местах. Наибольшая их интенсивность ожидается в центральных районах региона.

В субботу ночные температуры по краю в пределах +8...+15 °С, дневные +16...+22 °С. В воскресенье температурный фон понизится на 1 — 4 градуса.

О вероятности дождя во Владивостоке метеорологи дают прогноз в духе «то ли будет, то ли нет...». Сообщая, что существенных осадков не прогнозируется, метеослужба все же пишет, что небольшой дождь может пройти.

Температура воздуха в столице Приморья в субботу ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С. В воскресенье, как и в общем по краю, слегка похолодает. Прохладнее в городе станет на 1 — 2 градуса: +12...+14 °С ночью и +16...+18 °С днем.

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