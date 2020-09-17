Новый асфальт на дороге Владивосток — Находка — Ясное уложат до конца октября

Фото: сайт АО "Примавтодор"

Компания АО «Примавтодор» начала укладку асфальта на дороге Владивосток — Находка — Ясное. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Работы по обновлению дорожного покрытия на этой трассе возобновились после затянувшихся дождей. Сейчас на участке находятся бригады рабочих и спецтехника: грузовики, каток и асфальтоукладчик.

— Работы планируется завершить к концу октября. Движение транспортных средств пока осуществляется по одной полосе. Установлены дорожные знаки, — уточнили представители организации.

Сообщается, что предварительно Надеждинский филиал АО «Примавтодор» выполнил на дороге из Владивостока в Ясное ямочный ремонт.

Также дорожники возобновили свою деятельность по ремонту дорог и в других муниципалитетах края.

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