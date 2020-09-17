Вторая волна? В Приморье третьи сутки подряд от COVID-19 умирают люди

На сегодня в Приморье погибло от новой инфекции 112 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает приморское управление Роспотребнадзора, за последние 24 часа в лабораториях края были обработаны 1836 тестов на коронавирус. Количество выявленных в Приморье новых инфицированных COVID-19 за прошедшие сутки вновь оказалось менее 7 десятков человек — 68. Всего за время, пока эпидемия продолжается на территории региона, зарегистрировано 10839 приморцев заразившихся вирусом.

66 человек, у которых ранее было выявлено опасное заболевание, за прошедший день были признаны врачами выздоровевшими. Всего в списке тех, кто сумел излечиться от коронавируса сейчас 9267 жителей Приморья.

Минувший день не обошелся без летального исхода. Третьи сутки подряд в крае умирает от коронавируса по одному человеку. Подобные и более длительные смертельные «серии» уже случались в Приморье в июне, июле и в августе. Самым длительным был период ежесуточных летальных исходов, когда с 29 июня по 12 июля (14 дней) умерло 17 человек. Столько же пациентов скончалось за меньший срок с 28 июля по 3 августа (7 дней). Пока говорить о том, что в Приморский край пришла вторая волна пандемии, нет оснований. На сегодня в крае погибло от новой инфекции 112 человек.

Как и ранее, интенсивную работу продолжают административные комиссии по выявлению нарушений режима повышенной готовности. Вместе с участниками комиссий за прошедшие сутки в рейдах по выявлению нарушителей приняли участие более 1100 сотрудников МВД и Росгвардии. Были проверены 2037 точек торговли и общественного питания, единиц общественного транспорта, туристических баз и пляжей. Члены административных комиссий провели разъяснительные беседы с 1384 приморцами.

Режим повышенной готовности продлится в Приморье до особого распоряжения главы региона. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в число которых входят «масочный режим» в местах значительного скопления людей и сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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