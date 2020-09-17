Южнокорейская провинция сделала подарок городской больнице Находки

Медицинские маски и защитные костюмы для врачей Находкинской городской больницы подарила южнокорейская провинция Северная Чолла Фото: пресс-служба правительства Приморского края

Медицинские маски и защитные костюмы для врачей Находкинской городской больницы подарила южнокорейская провинция Северная Чолла. Передача гуманитарной помощи российскому медицинскому учреждению состоялась 16 сентября в Генеральном консульстве Республики Корея во Владивостоке.

Власти провинции Южной Кореи на этот год строили планы по развитию экономических и культурных отношений с Приморьем, но из-за коронавируса их пришлось отложить.

— Жители провинции Северная Чолла выразили солидарность жителям Приморского края, передав в дар медицинские маски и защитные костюмы. Таким образом, у них появилась возможность еще раз напомнить о хороших отношениях, дружбе между народами России и Республики Корея, — прокомментировал событие генеральный консул Республики Корея во Владивостоке О Сунг Хван.

Население провинции поблагодарила главный врач Находкинской городской больницы Альфия Семенюк. При этом медик не забыла отметить, что система здравоохранения Республики Корея достигла впечатляющих результатов в борьбе с COVID-19.

— Наша больница по-прежнему находится на передовой борьбы с заболеванием. Защитные костюмы и маски помогут медикам сберечь здоровье и продолжать спасать жизни людей, — сказала главврачасти

Пресс-служба правительства Приморского края напоминает, что в начале пандемии в Находке появился один из крупных очагов заражения коронавирусом. Сегодня ситуацию удалось стабилизировать, но борьба с заболеванием продолжается.

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