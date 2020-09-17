Мобильные комплексы вакцинации от гриппа во Владивостоке сменили адреса

Восемь мобильных комплексов вакцинации работают во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

Мэрия Владивостока известила жителей города о том, что мобильные комплексы, в которых можно бесплатно сделать прививку против гриппа, поменяли свои места дислокации.

Напомним, в этом году во Владивостоке медики впервые во время сезонной вакцинации от гриппа решили использовать дополнительно мобильные прививочные комплексы. Каждый из них представляет собой палатку площадью 60 квадратных метров. Внутри комплекса имеются две рабочих зоны для медицинских работников с процедурными столиками, кушетками и бактерицидными облучателями.

Пункты принимают граждан с понедельника по субботу с 8 до 20 часов. Сделать прививку против гриппа смогут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт. Вакцинация продлится до 1 ноября.

Мобильные комплексы расположены во Владивостоке:

— рынок на ул. Спортивной (вблизи ТЦ «Виктория»);

— торгово-развлекательный центр «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д, 2 этаж);

— центральная площадь (два мобильных комплекса);

— торговый центр «Бубль-Гум» (улица Светланская, 150, автостоянка);

— парк «Фантазия» (проспект 100-летия Владивостока, 105);

— торгово-развлекательный центр «Калина Молл», (ул. Калинина, 8, 1 этаж, вблизи магазина «Самбери»);

— торгово-развлекательный центр «Черемушки» (ул. Черемуховая, 15).

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