«Это душераздирающе»: во Владивостоке ребенок просит вернуть потерянный самокат за конфеты

Мальчик потерял самокат и обратился за помощью к неравнодушным жителям.
Фото: pixabay.com
«Хочется, прям свой самокат ему отдать».
«Ты ж мой хороший, желаю, чтоб обязательно нашелся.
«Милота»
«Душераздирающе, давайте скинемся»
Такие комментарии появились под постом в одной из местных приморских групп в сети. В публикации было объявление от юного жителя Владивостока. У мальчика, который живет в районе Борисенко, потерялся самокат. По всей вероятности, самостоятельно найти его у ребенка не вышло. И поверьте, его рукописное объявление – это самое милое, что вы увидите за сегодня.
«Потерялся самокат. Вазнагрождение конфеты» (орфография сохранена) – написал мальчика на листе бумаги.
Такое искреннее сообщение растопило сердца дальневосточников. Подавляющее большинство готово купить мальчику новый самокат, уж очень их тронуло это лаконичное объявление. Чем закончится история - пока неизвестно, но хочется верить, что мальчик все же обретет самокат.
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