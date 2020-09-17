«Это душераздирающе»: во Владивостоке ребенок просит вернуть потерянный самокат за конфеты

Мальчик потерял самокат и обратился за помощью к неравнодушным жителям. Фото: pixabay.com

«Хочется, прям свой самокат ему отдать».

«Ты ж мой хороший, желаю, чтоб обязательно нашелся.

«Милота»

«Душераздирающе, давайте скинемся»

Такие комментарии появились под постом в одной из местных приморских групп в сети. В публикации было объявление от юного жителя Владивостока. У мальчика, который живет в районе Борисенко, потерялся самокат. По всей вероятности, самостоятельно найти его у ребенка не вышло. И поверьте, его рукописное объявление – это самое милое, что вы увидите за сегодня.

«Потерялся самокат. Вазнагрождение конфеты» (орфография сохранена) – написал мальчика на листе бумаги.

Такое искреннее сообщение растопило сердца дальневосточников. Подавляющее большинство готово купить мальчику новый самокат, уж очень их тронуло это лаконичное объявление. Чем закончится история - пока неизвестно, но хочется верить, что мальчик все же обретет самокат.

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