Школьные классы в Приморье отправляют на «дистанционку»

Дети 20 школьных классов в Приморье отправлены на дистанционное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

20 школьных классов в Приморье были отправлены на дистанционное обучение. Это произошло из-за того, что среди учащихся в этих коллективах ребят были обнаружены инфицированные COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, меры по предотвращению распространения инфекции приняли своевременно, ситуацию удалось стабилизировать и избежать закрытия школ на карантин.

— По причине респираторных вирусных сезонных инфекций закрытия классов пока не зафиксировано, — заявила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская.

Специалисты ведомства сообщают, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале октября. Врачи рекомендуют пройти бесплатную вакцинацию, чтобы избежать возможных осложнений. Прививки делают в поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах, городских и районных больницах. Во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке дополнительно работают мобильные палаточные пункты вакцинации.

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