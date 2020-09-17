Гоп-стоп у овощного магазина. Во Владивостоке у мужчины грабитель забрал кошелек

32-летнего ранее судимого мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Пресс-служба УМВД по городу Владивостоку

46-летней житель Владивостока обратился в полицию с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что на улице Окатовой, рядом с овощным магазином, неизвестный гражданин нанес ему телесные повреждения и забрал сумку и кошелек.

Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали 32-летнего ранее судимого обитателя краевоего центра, у которого за плечами уже имеются подобные преступления. В отделе полиции гражданин сознался в том, что это именно он забрал у потерпевшего вещи и деньги.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни». Грабителю грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Мужчину проверяют на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям.

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