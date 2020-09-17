Ремонт дороги Седанка — Патокл начнется во Владивостоке ночью

Ремонтировать будут участки трассы Седанка – Патрокл, а также улицу Маковского Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 17 на 18 сентября дорожные службы Владивостока начнут ремонт на нескольких участках трассы Седанка — Патрокл, а также на улице Маковского.

— На поврежденных участках сначала будет снято старое покрытие, а затем уложен новый асфальт. Работы начнутся сегодня на данных участках в 20 часов, — сообщили представители предприятия «Содержание городских территорий».

Мэрия просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В ближайшее время ремонт проведут на улицах Калинина, Ковальчука, Русской, в микрорайоне Змеинка, включая улицы Окатовую и Зои Космодемьянской, на Луговой, Котельникова (в районе кольца Третьей Рабочей), Фадеева (от Воропаева в сторону ТЭЦ-2), Ковальчука, Интернациональной, на мосту пересечения проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской.

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