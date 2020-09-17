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В расписании пригородных поездов в Приморье произойдут изменения

АО «Экспресс Приморья» опубликовал график движения на 20 сентября
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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20 сентября пригородные поезда Приморья изменят график движения

20 сентября пригородные поезда Приморья изменят график движения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пригородная железнодорожная пассажирская компания «Экспресс Приморья» на своем сайте опубликовала изменения, которые сделаны в маршрутах нескольких поездов 20 сентября

№ 6461/6460 «Владивосток — Тихоокеанская» (в расписании от станции Владивосток — 7:25) курсирует до станции Партизанск

№ 6479/6496 «Владивосток — М. Астафьева» (в расписании от станции Владивосток — 14:00) курсирует до станции Партизанск

№ 6401/6404 «Владивосток — Тихоокеанская» (в расписании от станции Владивосток 18:30) курсирует до станции Партизанск

№ 6459/6482 «Тихоокеанская — Владивосток» (в расписании от станции Тихоокеанская 16:15) от станции Тихоокеанская отправляться не будет, будет курсировать от станции Партизанск — 17:38

Отменен пригородный поезд № 6485 «М. Астафьева — Партизанск» (в расписании от станции М. Астафьева — 20:00).

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