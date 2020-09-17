Прокуратура хочет узнать о проблемах с мусором от жителей Владивостока

Горячую линию по "мусорному вопросу" проведут во Владивостоке 21 сентября Фото: pixabay.com

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура с помощью горячей телефонной линии решила узнать у жителей столицы Приморья о проблемах с вывозом мусора.

Официально этот способ получения информации представители надзорного ведомства назвали «горячая линия по вопросам исполнения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами». А устроят телефонное общение по данному конкретному вопросу в понедельник, 21 сентября.

Как сообщает пресс-службы прокуратуры, владивостокцы с 10 до 13 часов смогут сообщить о фактах нарушений по телефону 8 (423) 241-41-34.

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