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Прокуратура хочет узнать о проблемах с мусором от жителей Владивостока

Горячую телефонную линию устроит надзорное ведомство в начале следующей недели
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Горячую линию по "мусорному вопросу" проведут во Владивостоке 21 сентября

Горячую линию по "мусорному вопросу" проведут во Владивостоке 21 сентября

Фото: pixabay.com

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура с помощью горячей телефонной линии решила узнать у жителей столицы Приморья о проблемах с вывозом мусора.

Официально этот способ получения информации представители надзорного ведомства назвали «горячая линия по вопросам исполнения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами». А устроят телефонное общение по данному конкретному вопросу в понедельник, 21 сентября.

Как сообщает пресс-службы прокуратуры, владивостокцы с 10 до 13 часов смогут сообщить о фактах нарушений по телефону 8 (423) 241-41-34.

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