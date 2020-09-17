Владивосток меняет фасад

Ул. Алеутская, 19. Фото Анастасия Котлярова

Как приятно смотреть на обновленные фасады исторических зданий Владивостока. Городские власти в этом году включили в списки 20 объектов, и по нескольким из них ремонт уже завершен. Теперь невозможно пройти мимо, не сделав паузу, чтобы полюбоваться.

Сразу видно, что пришлось потрудиться - восстановить штукатурную облицовку, покрасить. А когда речь идет об исторических зданиях, каких много в списке, нужно быть предельно профессиональным.

Например, здание на ул. Алеутской, 19 входит в архитектурный ансамбль Большой Владивосток. Ремонт уже завершили, и можно любоваться. Подрядчики сохранили исторический вид здания, оформленного в монументальном стиле советской архитектуры 1930 - 1940-х годов. В декоративной обработке фасадов использованы детали архитектуры классицизма.

Завершен ремонт и дома №22 по ул. Алеутской, в котором размещался дом революционной обороны, памятник истории. А также отреставрирован дом №2 на ул. Петра Великого. В этом здании в 1919 - 1925 годах жил известный исследователь края Владимир Клавдиевич Арсеньев.

Завершены работы и на ул. Арсеньева, 9/13 и 1-й Морской, 16а, а также на Семеновской, 7. Продолжается ремонт на Светланской, 37, Светланской, 73 и Алеутской, 10.

Все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями. А сотрудники мэрии ведут постоянный контроль каждого этапа.