Более 50 предприятий в крае пренебрегли санитарными требованиями

Масочный режим по-прежнему обязателен. Фото: primorsky.ru

Работа 56 предприятий Приморья приостановлена после внеплановых проверок Роспотребнадзора. По словам главного санитарного врача региона Татьяны Детковской, нарушителям дорого обойдется их беспечность:

- Наши специалисты провели 221 внеплановую проверку и составили 269 протоколов об административных правонарушениях. В отношении 56 из них суды приняли решение о приостановке деятельности, в отношении 19 - о наложении штрафов на общую сумму 928 тысяч рублей.

В ходе очередного заседания оперативного штаба губернатор края Олег Кожемяко подчеркнул, что, несмотря на некоторую стабилизацию эпидобстановки, контроль за соблюдением санитарных правил предприятиями края по-прежнему должен быть жестким. Он напомнил, что нарушители будут наказаны вплоть до приостановки деятельности.

- Нарушения наблюдаются повсеместно, ослабевает контроль. При этом болезнь никуда не уходит, к тому же накладывается грипп и другие простудные заболевания. Считаю необходимым собрать руководителей торговых сетей и других предприятий, обслуживающих население, и напомнить им о необходимости соблюдения санитарного режима. В случае нарушения требований Роспотребнадзора деятельность организаций будет приостанавливаться, - напомнил глава региона.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования - носить маску и придерживаться «социальной дистанции».