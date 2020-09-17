Эпидемическая ситуация в Приморье стабилизируется

Эпидобстановка пока не позволяет расслабляться. Фото: primorsky.ru

Специалисты Роспотребнадзора по Приморскому краю констатируют некоторую стабилизацию эпидемической обстановки на территории региона. Однако санитарные врачи подчеркивают, что успокаиваться рано: уровень выявления заболевших снизился незначительно - до 4,2 процента. Такая ситуация не позволяет перейти на третий этап снятия ограничений.

- Роспотребнадзор с 1 сентября ведет мониторинг ситуации по учебным учреждениям. Однако по итогу первых двух учебных недель выводы делать рано. Первая неделя традиционно показывает неполную загруженность учебных классов. Поэтому мониторинг продлим еще на неделю. По его итогу сможем сделать заключение - готов ли Приморский край к открытию учреждений дополнительного образования, - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Елена Аббасова.

По данным специалистов, количество контактеров снижается, число людей, подлежавших исследованию, также будет снижаться. Кроме того, сегодня жители региона могут пройти обследование не только ПЦР-тестирование, но и серологические методы исследования на выявления защитных антител.

Вместе с тем подчеркивается, что профилактические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, все еще актуальны. Жители края должны с полной ответственностью выполнять противоэпидемические требования, в которые входят соблюдать масочный режим и «социальная дистанция». Контроль за соблюдением этих и других правил, предусмотренных режимом повышенной готовности, в Приморском крае осуществляют административные комиссии, сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии.