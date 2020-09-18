«Плачут небеса», или почему жителям Владивостока сегодня лучше взять с собой зонт

Дожди пройдут по всему Приморью. Фото: pixabay.com

Погода в Приморском крае находится во власти атмосферных фронтов. Отсюда в регионе местами прогнозируются кратковременные дожди. Кстати, утром кое-где можно увидеть туманы. Как сообщают синоптики портала «Примпогода», дневные температуры воздуха колеблются в пределах +17 +22 градусов. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке в пятницу переменная облачность. При выходе из дома прихватите с собой зонт, возможен небольшой дождь. В город снова вернулись классический туманы. Днем воздух прогреется до +17 +19 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный, вечером до сильного.

Переменная облачность сегодня в Уссурийске. Как полагают специалисты, во второй половине дня ожидаются кратковременные осадки. Днем +19 +21 градус. Ветер южный, юго-западный умеренный, во второй половине дня до сильного.

Преимущественно без осадков сегодня в Находке. Дневные температуры воздуха в пределах +20 +22 градусов. Ветер западный, юго-западный умеренный, вечером до сильного.

Температура воды в Амурском заливе 19 градусов, в бухте Находка 16 градусов, в заливе Посьета 19 градусов.

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