Завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Вероники Брагиной из Приморья

Поиски завершились спустя 10 дней после пропажи. Фото: pixabay.com

15-летняя Вероника Брагина из поселка Покровка пропала девятого сентября. Девушка просто ушла из общежития УАПК и не вернулась. Никто даже не мог и предположить, где она находится. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам Примпоиска. Те разместили информацию о пропаже студентки в сети. Вместе с фотографией были опубликованы сведения о том, что было на Веронике в день пропажи. В последний раз ее видели в серой футболке, черных брюках и розовых кроссовках.

Шли дни, а о местонахождении Вероники все также не было известно. И вот, лишь спустя 10 дней, волонтеры сообщили – поиски девушки завершены. К счастью, повод для прекращения операции радостный – Вероника нашлась живой и невредимой

Волонтеры «Примпоиска» поблагодарили неравнодушных горожан за помощь в распространении информации о пропаже Вероники.

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