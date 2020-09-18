Нападение своры собак на 8-летнююю девочку в Приморье дошло до СК

Девочка была вся в крови, когда ее принесли маме. Фото: Предоставлено героем публикации

Сотрудники СК Находки проводят доследственную проверку по сообщению о нападении стаи бездомных собак на 8-летнюю девочку в районе дома №44 по улице Пограничная. Оперативники намерены выяснить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статье «Халатность».

- В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Находки, ответственным за обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния на территории Находкинского городского округа, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что сейчас оперативники опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в начале недели в Находке свора собак напала на 8-летнюю девочку. Ребенка на руках принес случайных прохожий, который увидел, как животное тащит малышку по асфальту, ухватившись пастью за ногу. Он прогнал свору и спас ее. Без травм не обошлось. Девочка была вся в крови и плакала от боли, когда ее принесли маме. Теперь ее ждет курс лечения, который продлится вплоть до декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ее донесли на руках, она была вся в крови»: свора бездомных собак набросилась на 8-летнюю девочку в Приморье

Ребенок кричал и плакал, пока животное тащило ее за ногу, ухватившись пастью (подробности...)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14