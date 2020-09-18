Предприниматели Приморья реструктурировали долги на 7,8 миллиарда рублей

В Приморье банки провели реструктуризацию кредитов на 7,8 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменение условий кредитных договоров в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, это насущная потребность для бизнеса в стране. И Приморье не является исключением. Жители края с марта по сентябрь подали в банки более 25,5 тысячи таких заявок. Одобрение кредиторов получили около 17 тысяч заявок, и по 91% из них уже проведена реструктуризация. Сумма задолженности по реструктурированным кредитам составила 7,8 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

В 85% случаев приморцы обращались за реструктуризацией кредитов по собственным программам банков. По 64% от этих обращений уже изменены условия кредитных договоров.

Отказы получили около трети заявок, потому что не соответствовали установленным правилам реструктуризации. Около трех сотен обращений еще находятся на рассмотрении у банков.

Уйти на кредитные каникулы захотели около 14% заявителей и реструктуризация завершена по 41% из них.

По ипотечным каникулам направлено около 1% требований — треть удовлетворена.

Обращения за реструктуризацией потребительских кредитов составили 64% от числа заявок жителей Приморья. Около 27% касались изменения договоров по кредитным картам, а порядка 8% — по ипотеке.

Оставшиеся обращения — требования о реструктуризации автокредитов и иных ссуд.

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