АО «Восточный Порт» установило дополнительные 4 установки пылеулавливания стоимостью 200 млн руб

АО «Восточный Порт» продолжает реализацию масштабной комплексной экологической программы. На текущем этапе установлены 4 современных пылеулавливающих системы на ключевых участках закрытой транспортировки – узловых пересыпных станциях. Инвестиции в оборудование, разработанное с применением лучших мировых и отечественных технологий, составили 200 млн рублей.

Узловые пересыпные станции представляют собой полностью изолированные от внешней среды сооружения и предназначены для перенаправления движения угля по закрытым конвейерным линиям со складов на судопогрузочные машины. Весной 2020 года на пересыпных станциях были запущены две пылеулавливающие установки общей мощностью около 100 тыс. кубометров в час. На втором этапе программы в сентябре 2020 года портовиками были установлены еще две аспирационные установки суммарной мощностью свыше 105 тыс. кубометров в час. Таким образом, с учётом уже функционирующих систем, новые аспирационные установки осуществляют высококачественную очистку воздуха внутри всех 15-ти пересыпных станций, работающих на территории специализированного угольного терминала.

Благодаря использованию в новом оборудовании новейших фильтрующих элементов специализированный терминал повысил степень очистки воздуха до 98%. Это подтверждают контрольные замеры на выходе из аспирационных установок, проводимые специалистами отдела экологии АО «Восточный Порт» с помощью высокоточных измерительных приборов.

Масштабная модернизация оборудования очистки воздуха проведена в рамках реализации собственной комплексной экологической программы АО «Восточный Порт», основная цель которой ¬– минимизация воздействия производственного процесса на окружающую среду. Аспирационные системы являются неотъемлемой частью комплекса наилучших доступных технологий АО «Восточный Порт», требуемых для закрытого типа перевалки угля, о необходимости которого для стивидорных компаний указано в Поручении Президента РФ Владимира Путина.

Аспирационное оборудование, наряду с системами водного орошения, снегогенераторов и «сухого тумана» образует активную защиту производственно-перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт». Пассивная защита окружающей среды, применяемая на предприятии с первых лет его основания, обеспечивается закрытыми вагоноопрокидывателями, конвейерными линиями, пересыпными станциями, ветрозащитными ограждениями и очистными сооружениями. Благодаря комплексу применяемых наилучших доступных технологий в АО «Восточный Порт» достигается высокотехнологичная и экологически безопасная перевалка угля.