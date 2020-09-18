Владивостокская крепость приглашает на "Музыкальный пикник"

"Музыкальный пикник" на форте Поспелова в 2019 году Фото: Администрация Владивостока

«Музыкальный пикник» — так называется акция, которая пройдет 19 и 20 сентября на территории музея-заповедника «Владивостокская крепость». Сами организаторы называют мероприятие творческим праздником.

В программе праздника два дня живой музыки коллективов Приморья и Хабаровска, экспозиция «Сто пейзажей для одного», подготовленная Государственной Третьяковской галереей, экскурсии по территории фортификационных сооружений.

«Музыканты предложат авторское видение джазовой традиции, современные переработки русской народной музыки и интерпретации классических произведений, а профессиональные гиды расскажут жителям и гостям города об одной из мощнейших морских крепостей мира, монументальные объекты которой органично вписаны в живописные пейзажи краевой столицы, — сообщают устроители «Музыкального пикника» Музей истории Дальнего Востока и Музей-заповедник «Владивостокская крепость».

Мероприятие под таким названием впервые провели во Владивостоке в сентябре прошлого года на форте Поспелова. В этом году акция состоится там же, а так же еще на двух локациях: форте № 1 и Пороховом погребе № 13. Для удобства желающих принять участие празднике от центральной площади Владивостока до площадок «Музыкального пикника» организуют движение бесплатных автобусов в обе стороны.

Особо обращается внимание на то, что для входа на территорию форта № 1 требуется предварительная запись. Оставить свои данные и задать вопросы можно по телефону: 8 (423) 241-11-73.

Познакомиться подробнее с программой «Музыкального пикника» можно здесь.

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