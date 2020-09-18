Приморские энергетики готовят энергообъекты к отопительному сезону

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают готовить оборудование к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 гг. Работы ведутся согласно плану. За восемь месяцев этого года специалисты филиала выполнили капитальный ремонт 700 километров ЛЭП напряжением 0,4-110 кВ, произвели чистку 1059 га просеки, завершили капитальный ремонт силового трансформатора напряжением 110 кВ на подстанции «Чугуевка» и трансформаторов 35 кВ на подстанциях «Россия» и «Город».

Прошедшие в Приморье тайфуны «Майсак» и «Хайшен» внесли существенные корректировки в сетевые графики работ по вырубке деревьев в распределительных сетях. Расчистка трасс ЛЭП на линиях 0,4-10 кВ проводится во всех муниципалитетах Приморья, включая южные территории, которые сильней всего пострадали после тайфунов.

На системообразующих энергообъектах края - подстанциях и линиях 110 кВ работы ведутся в строгом соответствии с утвержденными графиками. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на этой неделе специалисты ремонтируют трансформаторы и оборудование на подстанциях «Рощино», «Штыково», «Кожзавод», «Уссурийск-1», «Молокозавод», «Сахкомбинат», «Турий Рог», «Ракушка», «Краснореченск» и других. На подстанции «Россия» ведется капитальный ремонт выключателя и разъединителя 35 кВ. На двух линиях 110 кВ в г. Уссурийске идет замена грозотроса, проводится ремонт фундаментов опор на двух ВЛ 35 кВ в Ханкайском районе. Также продолжаются работы по капитальному ремонту масляных выключателей на подстанциях «Надаровская», «Бурун» и «Голубовка».

Энергетики чистят просеку на линиях 110 кВ «Глубинная-Восток», «Рощино-Глубинное», «Иман – Новопокровка», «Ярославка-Хороль», «ПаГРЭС-Екатериновка», 35 кВ «Академическая-Ипподром», «Горбуша-Садовая», «Богополь-Ракушка», «Арсенев-1-Анучино» и других.

В распределительных сетях в сельской местности энергетики меняют опоры на новые и производят выправку опор на линиях 0,4-10 кВ. Эта работа ведется в Хасанском, Шкотовском, Красноармейском, Партизанском, Михайловском, Чугуевском и других муниципальных районах края.

В рамках подготовки к несению максимальных нагрузок в осенне-зимний период привлекается весь ремонтный персонал структурных подразделений филиала. На этой неделе работали 99 ремонтных бригад и 106 единиц техники.