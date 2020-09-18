71 заболевший на 79 вылечившихся: статистика COVID-19 в Приморье за сутки

За последние 24 часа опасная инфекция была обнаружена у 71 приморца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территориальное управление Роспотребнадзора обнародовало свежую статистику по пандемии COVID-19 в Приморском крае. С 79 жителей региона сняли диагноз «коронавирус» за последние 24 часа. За это же время опасная инфекция была обнаружена у 71 приморца. Таким образом, на сегодня в регионе насчитывается 10910 человек, у которых с начала пандемии был выявлен вирус. Из них 9346 пациентов от этого вируса уже избавились.

За минувший день в крае проведено 3379 лабораторных исследований на обнаружение заболевания. Всего за время эпидемии приморские медики провели более 330 тысяч тестов на коронавирус.

Число летальных исходов на территории региона остается прежним — 112 человек.

В рейдах по выявлению нарушителей режима повышенной готовности за прошедшие сутки приняли участие 1200 сотрудников МВД, Росгвардии и членов муниципальных административных комиссий. Были проверены 2032 точки торговля, общепита, единиц общественного транспорта, туристических баз и пляжей. Проведены разъяснительные беседы о недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологических требований с 1386 приморцами.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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