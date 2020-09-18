Грипп и ОРВИ разбушевались в Приморье на две недели раньше обычного

Причина роста заболеваемости ОРВИ кроется в нетипичной для Приморья осенней погоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сезонный рост заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями начался в этом году на приморской землей раньше обычного на две недели. Многие краевые поликлиники уже оказались загружены заболевшими гражданами, сообщило региональное министерство здравоохранения. По мнению специалистов, причина кроется в нетипичной для Приморья осенней погоде.

Как уточняют представители Министерства, наибольшая вероятность заболеть ОРВИ или гриппом, присутствует у детей — они легче заражаются этими инфекциями. Из детсада или школьного класса ребята могут принести болезнь домой, поэтому родителям нужно быть особенно бдительными. При первых же симптомах заболевания обращайтесь к врачам и не занимайтесь самолечением, советуют профессионалы.

— В эти дни во владивостокской детской поликлинике № 3, которая обслуживает большой микрорайон Снеговой Пади, через отделение неотложной помощи ежедневно проходит более 300 пациентов. Прием ведут три врача одновременно в режиме с 8 до 20 часов. Кроме того, врачи выезжают на дом к пациентам. На одного педиатра у нас приходится по 25 вызовов в сутки, — рассказала главный врач поликлиники Светлана Нагибко.

Медики также отмечают, что защитить организм способна вакцинация. Важно привиться до того, как начнется болезнь.

По данным пресс-службы правительства Приморья, к 15 сентября в крае уже было привито 57859 детей. Это 25,8% от планируемого числа. 17763 привитых ребят находятся в возрасте от шести месяцев до семи лет, а 40096 — школьники.

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