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После разговора с губернатором уволился главврач Дальнегорской центральной городской больницы

Краевой минздрав утверждает, что на работу руководителя медучреждения имелись жалобы
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Главврач центральной городской больницы Дальнегорска написал заявление об уходе по собственному желанию

Главврач центральной городской больницы Дальнегорска написал заявление об уходе по собственному желанию

Фото: pixabay.com

Пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы покинул Сергей Юдин. Решение уволиться по собственному желанию руководитель медучреждения принял, после того, как муниципалитет с рабочим визитом посетил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, Сергея Юдина назначили на эту должность в феврале 2020 года. За короткий срок на работу главврача и учреждения неоднократно жаловались местные жители. Жалобы писали даже коллективные.

Во время рабочей поездки в Дальнегорский городской округ Олег Кожемяко указал Сергею Юдину на неудовлетворительную работу. После чего Юдин принял решение покинуть пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы.

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