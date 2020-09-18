После разговора с губернатором уволился главврач Дальнегорской центральной городской больницы

Главврач центральной городской больницы Дальнегорска написал заявление об уходе по собственному желанию Фото: pixabay.com

Пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы покинул Сергей Юдин. Решение уволиться по собственному желанию руководитель медучреждения принял, после того, как муниципалитет с рабочим визитом посетил губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, Сергея Юдина назначили на эту должность в феврале 2020 года. За короткий срок на работу главврача и учреждения неоднократно жаловались местные жители. Жалобы писали даже коллективные.

Во время рабочей поездки в Дальнегорский городской округ Олег Кожемяко указал Сергею Юдину на неудовлетворительную работу. После чего Юдин принял решение покинуть пост главного врача Дальнегорской центральной городской больницы.

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