Самый лучший день. Губернатор Приморья сегодня раздаст счастливчикам крохотных щенков акита-ину

Через несколько часов щенки увидят новых хозяев. Фото: принтскрин видео.

В июле Олег Кожемяко, губернатор Приморья, сообщил подписчикам своей станицы в сети умилительную новость. Глава региона рассказала о том, что на свет появились 6 щенков акита-ину. Многие еще тогда поняли, что речь идет об очередной гонке за малышей.

Напомним, что раздача породистых щенков Олега Кожемяко стало традицией уже достаточно давно. Началось все еще с Сахалина и плавно перешло в Приморье. На этот раз речь шла о четырех беленьких и двух черно-тигровых крохах.

Еще летом губернатор отметил, что раздаст щенков на безвозмездной основе. Для этого жителям региона нужно было лишь написать под постом с видеообращением главы края о своей семье и о том, почему именно он должен стать хозяином акиты.

И вот, спустя несколько месяцев, стали известный имена счастливчиков, в чьих домах скоро станет на одного члена семьи больше. Одного щенка после недавно случившейся трагедии губернатор решил оставить себе.

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