Витражи — миражи: генеральный директор компании из Владивостока присвоил более 550 тысяч рублей

За мошенничество на сумму более 550 тысяч рублей руководитель коммерческой компании во Владивостоке осужден на 2 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по уголовному делу местному жителю по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Преступление было совершено в 2014 — 2015 годах генеральным директором одной из коммерческих организаций столицы Приморья. Руководитель фирмы заключил с другой организацией договор на изготовление и установку фасадных витражных систем, но получив положенные по договору более 550 тысяч рублей, просто потратил деньги на свои нужды.

Суд назначил гражданину наказание — 2 года исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, ущерб частично возмещен в ходе предварительного расследования на сумму более 58 тысяч рублей, в остальной части судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны.

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