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Путепровод на Второй Речке Владивостока начнут ремонтировать ночью

Предприятие «Содержание городских территорий» заменит на этом участке городской дороги асфальтовое покрытие
Ирина СЕРГЕЕВА
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Дорожные работы во Владивостоке завершены более чем по 60 адресам

Дорожные работы во Владивостоке завершены более чем по 60 адресам

Фото: Администрация Владивостока

Ремонт путепровода на Второй Речке во Владивостоке начнется предстоящей ночью. Сначала дорожные рабочие предприятия «Содержание городских территорий» снимут старое асфальтовое покрытие, а затем уложат новый асфальт.

Также этой ночью будут продолжены работы по укладке асфальта на ранее подготовленных участках улицы Маковского, а также трассе Седанка-Патрокл.

По данным пресс-службы администрации Владивостока, в оперативном порядке восстановительный ремонт поврежденных участков дорог будет проведен на улицах Калинина, Ковальчука, Русской, микрорайоне Змеинке, включая улицы Окатовую и Зои Космодемьянской, на Луговой, Котельникова (в районе кольца Третьей Рабочей), Фадеева (от Воропаева в сторону ТЭЦ-2), Ковальчука, Интернациональной.

Мэрия сообщает, что уже завершены дорожные работы более чем по 60 адресам: на основных магистралях и улицах города, межквартальных проездах, придомовых дорогах и тротуарах. Идет приемка работ. Там, где есть замечания, подрядчик должен устранить их за свой счет, иначе работы не примут и не оплатят.

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