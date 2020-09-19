Мастер парковки отличился на весь «Калина Молл»

Источник: instagram.com/dpskontrol125rus

Паблик dpskontrol125rus опубликовал фотографию очередного мастера парковки, который не поместился на одном парковочном месте на своем «Тойота Раш».

- Припарковался в «Калина Молл», водителя ищут по громкой связи, - сопроводил фотографию комментарием администраторы паблика.

Комментаторы шутят, что водитель таким образом соблюдает социальную дистанцию в 1,5 метра, которую предписывают в общественных местах в связи с пандемией коронавируса.

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