Облачно с прояснениями и небольшой дождь: синоптики рассказали о погоде в Приморье

По Приморью пройдут дожди Фото: Олег ЗОЛОТО

На приморскую погоду 20 сентября, по словам синоптиков портала "Примпогода", влияет тыловая часть циклона. В крае местами проходят кратковременные дожди, в отдельных районах наблюдается гроза. Преимущественно западный и северо-западный ветер по силе оценивается как умеренный. Температура воздуха +15...+20 градусов.

Во Владивостоке, согласно сегодняшнему прогнозу, облачно с прояснениями. Утром ожидаются осадки в виде дождя - от небольших до умеренных. Температура воздуха 15...17 градусов выше ноля. Ветер берет направление с запада и северо-запада, по скорости - умеренный.

В Уссурийске, как и в дальневосточной столице, облачно с прояснениями. Существует вероятность небольшого дождя. Умеренный ветер направляется с запада. Температура воздуха 16...18 градусов со знаком плюс.

В Находке также стоит переменная облачность. С вероятностью в 40% пройдет небольшой дождь. Западный ветер ночью оценивался как слабый, днем же будет умеренным. Температура воздуха +17...+19 градусов.

Температура воды в Амурском заливе 19 градусов, в бухте Находка - 16, в заливе Посьета - 19.