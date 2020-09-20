70 заболевших и 87 выздоровевших: статистика по COVID-19 в Приморье за сутки

В Приморье число выздоровевших за сутки превысило количество заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморском крае за прошедшие сутки COVID-19 выявили еще у 70 человек. Нарастающим итогом в регионе за весь карантинный период зафиксировано 11055 случаев заболевания.

Из положительных моментов - число выздоровевших за 24 часа превысило количество заразившихся. Из ковидных госпиталей, после успешно проведенного лечения, выписали 87 человек. У всех повторных тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.

Как рассказали представители краевого правительства, новых летальных случаев за прошедшие 24 часа не было. Это означает, что число погибших от вируса остается прежним — 112 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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