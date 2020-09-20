"У каждой из сторон есть своя правда": в разборку враждующих из-за парковки приморцев вмешалась полиция

Приморцы, проживающие на нижних этажах, жаловались на выхлопные газы автомобилей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Между соседями дома по улице Арсеньева в Находке уже довольно продолжительное время ведется едва ли не война. Первой враждующей стороной выступают приморцы, проживающие на нижних этажах, второй - на верхних. Дело в том, что выхлопные газы от автомобилей, припаркованных под окнами, доставляют дискомфорт жителям квартир, расположенных в непосредственной с ними близости. Понять, кто в этой ситуации прав, после громких жалоб приморцев в соцсетях, вызвались сотрудники Госавтоинспекции.

- Современные реалии таковы, что парковка автомобилей во дворах многоэтажек неизменно служит причиной конфликтов между соседями. Безусловно, своя правда есть у каждой стороны: жильцы нижних этажей вовсе не обязаны ежедневно дышать выхлопными газами, но и владельцы автомобилей имеют право пользоваться придомовой территорией, будучи собственниками квартир в доме. Чтобы избежать общественного осуждения, нужно лишь по-человечески относиться ко всем окружающим, соблюдая пункт ПДД, гласящий о правильном расположении транспортного средства на территории двора, - делятся представители пресс-службы ОМВД по городу Находке.

Однако одну из сторон к ответственности все же привлекли. Протокол об административном правонарушении по статье 12.28 КоАП РФ (нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах) составили на владелицу автомобиля, проживающую в доме на улице Арсеньева.

Для того чтобы не нарваться на подобные штрафы, полицейские разъяснили важные правила стоянки транспортных средств.

- Итак, как гласит законодательство, в жилых зонах запрещена стоянка транспортных средств с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. За нарушение данного правила гражданина могут оштрафовать на 1,5 тысячи рублей.

Необходимо отметить, что в случаях, когда стоянка транспортного средства создает препятствия в движении других транспортных средств, предусматривается ответственность по части 4 статьи 12.19 КоАП РФ. Причем помимо штрафа в размере 2 тысяч рублей санкцией статьи предусматривается задержание транспортного средства с помещением на специализированную стоянку, - поделились сотрудники полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14