В Приморье осудят подростка, укравшего деньги на сладости

16-летний подросток был в состоянии алкогольного опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Главный герой" уголовного дела - 16-летний подросток из пгт. Новошахтинский. Несколько месяцев назад он будучи пьяным решился на отчаянный поступок. Попросил у своего знакомого сотовый телефон, мол, "нужно срочно позвонить". Отошел к расположенной неподалеку лавочке, и пока владелец не видит, перевел себе через мобильный банк средства на счет. Так, за пару минут подросток заполучил 5 тысяч рублей. Как выяснили следователи СК по Приморскому краю, средства он потратил на различные сладости и развлечения.

Ожидаемо, без серьезных последствий не обошлось: несовершеннолетний в миг стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - поделились представители ведомства.

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